Çin Merkez Bankası'nda maaşlar yarıya iniyor: Finansal düzenleyicilerde büyük değişim!

Çin Halk Cumhuriyeti, merkez bankası da dahil olmak üzere en büyük üç finansal düzenleyici kurumun personel maaşlarını bu aydan itibaren yüzde 50 oranında indirecek.

Çin Merkez Bankası'nda maaşlar yarıya iniyor: Finansal düzenleyicilerde büyük değişim!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:05

Çin Merkez Bankası, Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndaki personelin maaşları, bu aydan itibaren yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülecek. Bu kesintiler, 2023'te açıklanan ve diğer devlet memurlarıyla maaş eşitlemeyi amaçlayan düzenlemeler doğrultusunda uygulanacak.

Çin'in 2025 yılı için hedeflediği istikrarlı büyüme çabaları kapsamında, maaş indirimi kararının, kamu görevlilerinin harcamalarını artırmaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

DEVLET KURUMLARI ARASINDAKİ FARK AZALTILIYOR

Bu adım, devlet kurumları arasındaki maaş farklarını azaltmayı hedefliyor. Örneğin, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’nda bir departmanın başında bulunan kişinin maaşı, diğer devlet kurumlarındaki maaşların iki katına çıkıyor.


Etiketler: #çin merkez bankası #Çin #maaş

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