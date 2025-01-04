Çin'de gıda pazarında yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Hebei eyaletindeki bir gıda pazarında çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yangının 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldüğü aktarıldı.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinin Qiaoxi bölgesindeki bir gıda pazarında yerel saatle 08.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 ÖLÜ, 15 YARALI!
Yetkililer, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Alevler, 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...
- Narin'in köyündeki imam hakkında flaş karar
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!
- Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- Dönmek isteyen Suriyelilere para desteği!
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli