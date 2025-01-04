Çin'de gıda pazarında yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Hebei eyaletindeki bir gıda pazarında çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yangının 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldüğü aktarıldı.

Çin'de gıda pazarında yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 13:06

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinin Qiaoxi bölgesindeki bir gıda pazarında yerel saatle 08.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 ÖLÜ, 15 YARALI!

Yetkililer, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Alevler, 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.


Etiketler: #Çin #gıda #Yangın #Pazar

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