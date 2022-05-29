Çin, nisanda uluslararası mal ticaretinde fazla, hizmet ticaretinde açık verdi

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:42

Devlet Döviz Alım Satım İdaresinin verilerine göre, nisanda yaklaşık 250 milyar dolarlık dış satışa karşı ithal ürünlere yaklaşık 200 milyar dolar harcandı.

Mal ticaretinde yaklaşık 50 milyar dolar dış ticaret fazlası ortaya çıkarken, hizmet ticaretinde 6,4 milyar dolar açık verildi.

Dış ticaret hacminde yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir değişim olmadı.

İHRACAT ARTIŞI, NİSANDA SON 22 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİ

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 273,62 milyar dolara çıkarken ithalat binde 1 azalarak 222,5 milyar dolarda kalmıştı.

İhracat artış hızı, nisan ayında önceki aya göre yüzde 73,4 azalırken son 22 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

İhracat artışındaki azalmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı dış koşulların yanı sıra nisanda başta Çin'in en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının etkisi belirgin şekilde görülmüştü.