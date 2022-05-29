İktidar kulisi: Seçim için tarih belli oldu
AKP kulislerinde seçimlerin Haziran 2023'te değil, gelecek yıl Nisan ayı sonunda Ramazan'ın hemen ardından, mayıs ayında yapılacağı konuşuluyor.
Erken seçim iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde erken seçim Ankara’nın öne çıkan gündem başlıklarından biri oldu.
“İktidar bu ekonomik tabloda 2022 kışını çıkaramaz, erken seçim olacak” diyenler 6 Kasım 2022'de erken seçim yapılacağını öne sürerken, iktidar cephesi ısrarla “Seçim zamanında olacak” demeyi sürdürüyor. Ancak bahsedilen tarih Haziran 2023 değil. AKP kulislerinde seçimin gelecek yıl nisan ayı sonunda bitecek Ramazanın ardından mayıs ayında yapılacağı belirtiliyor.
"AÇLIK NOKTASINDA BİR DURUM YOK"
Gazete Duvar'ın haberine göre; Meclis kulislerinde ekonomik zorluklarla ilgili değerlendirme yapan AKP'li bir yönetici, “Tamam sorun var ama açlık noktasında bir durum yok. Yazın gelmesi ile meyve sebze fiyatları düşmeye başladı. Tüketim ürünlerine baktığımızda tek düşüş süt ve süt ürünlerinde görünüyor. Bunun dışında ciddi düşüş yok. Bakın sanayinin çarkları dönüyor, üretim sürüyor. İhracat yüksek. İşsizlik rakamlarında ciddi artış yok. Alım gücünü artırmaya dönük adımlar atıldı, devamı da gelecektir. Bir de fırsatçılığa karşı denetimi artırmamız gerek. Zamanla bunlar çözülecek” diyor.
Video Haberler
- Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
- Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı