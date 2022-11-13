Çin otomobil markalarının satışları arttı
Çin'in otomobil sektörü verilerine göre, ekim ayında Çin marka binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.5 yükseldi ve pazar payı artmaya devam etti.
Geçen ay Çin pazarında 1.18 milyondan fazla Çin marka binek araç satıldı ve bu satışlar, dönem boyunca ülkenin toplam binek otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu.
Veriler, 2022'nin ilk 10 ayında yerli otomobil markalarının satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 oranında artarak 9,35 milyon adede ulaştığını gösterdi.
Bu dönemde satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,8 yüzde puan artarak ülkenin toplam binek otomobil satışlarının yüzde 48,7'sini oluşturdu.
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