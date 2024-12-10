Çin Trump’ın gümrük vergilerine karşı derin borçlanmaya hazır
Çin, ABD'nin gümrük vergilerinin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koymak amacıyla daha derin borçlanmaya hazır olduğunu açıkladı. Yöneticiler, “uygun şekilde gevşek” bir para politikası ve “daha proaktif” mali önlemler alacaklarını belirtti.
Çinli liderler, ABD'nin ticaret tarifeleri nedeniyle gelecek yılki ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerle başa çıkmak için gereken her türlü teşviki uygulamaya hazır olduklarını belirtti. Üst düzey Komünist Parti yetkililerinin yaptığı açıklamada, “uygun şekilde gevşek” bir para politikası duruşuna ve “daha proaktif” mali kaldıraçlara geçileceği ifade edildi.
BORÇLANMA İLE EKONOMİYİ DESTEKLEME PLANI
Merkez bankasının önceki “ihtiyatlı” duruşunun ardından Çin, daha derin borçlanmaya istekli görünüyor. Bu değişim, Çin'in yakın vadede büyümeye öncelik vereceğini, finansal risklerdense büyümeyi önceleyeceğini gösteriyor. Standard Chartered'ın baş ekonomisti Shuang Ding, bu değişikliğin büyük bir adım olduğunu belirtti.
TÜKETİM ARTIŞI 2025 HEDEFLERİNDE ÖNE ÇIKIYOR
Politbüro'nun açıklamalarında, tüketim artışının büyük bir öncelik olduğu ve altyapı yatırımlarından ziyade tüketim ve yüksek teknoloji üretimi gibi alanlara daha fazla odaklanılacağı vurgulandı. Goldman Sachs analistleri de, yeni politikaların geçmişteki döngülerden farklı olarak tüketimi artırmaya yönelik olacağını belirtti.
DEFLASYONİST BASKILAR VE BORÇLANMA ARASINDAKİ DENGE
Çin, uzun süredir devam eden emlak krizi ve düşük hane halkı talebi nedeniyle güçlü deflasyonist baskılarla karşı karşıya. Hükümetin bu yıl boyunca uygulamaya koyduğu az sayıda teşvik dışında, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için ne gibi önlemler alacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum, parasal genişleme politikalarının etkinliğini sorguluyor.
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