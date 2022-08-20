Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 21.5 arttı
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artış gösterdi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 21.5 artarak 123.98 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde Güney Kore'den gelen yatırımlar yüzde 44.5, ABD'den yüzde 36.3, Japonya'dan yüzde 26.9 ve Almanya'dan yüzde 23.5 arttı.
Öte yandan, aynı dönemde Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI), ilk 7 ayda yıllık yüzde 3,6 artarak 65,06 milyar dolara ulaştı. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelere yönelik yatırımlar, yüzde 5.1 artışla 11.87 milyar dolara yükseldi.
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