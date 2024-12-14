Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor: Yüzde 28'lik fark!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:01

Güncelleme: 14.12.2024 - 17:01

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl kaydedilen düşüş, bu yıl da devam ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Kasım 2024 döneminde 749,7 milyar yuan (yaklaşık 104 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

YÜZDE 28'LİK DÜŞÜŞ

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 azaldı.

Çin'de, 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.

Küresel jeopolitik belirsizlikler, Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yaklaşımı ve bunun tedarik zincirlerinde yarattığı değişimler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.