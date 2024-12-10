Dev yatırım bankasından Türkiye faiz indirimi tahmini: Büyüme sınırlanacak!
HSBC, TCMB'nin 2025 sonuna kadar faiz oranlarını düşürmesini bekliyor. Banka, bu faiz indiriminin Türk bankalarının net faiz gelirlerinde azalmaya yol açacağını ve kredi büyümesinin sınırlandırılacağını öngörüyor.
İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 50'den yüzde 30'a düşürmesini öngörüyor. Banka, bu durumun Türk bankalarının geniş vade uyumsuzlukları ve yüksek vadeli mevduat payları nedeniyle önemli net faiz gelirinde azalmaya yol açabileceğini belirtti.
HSBC, TCMB'nin 2025'te kredi büyüme sınırlarını yüzde 24 ile sınırlayarak, kura bağlı kredi büyümesinin çoğu kredi kategorisinde yüzde 2'lik sınırı aşmamasını bekliyor.
Ayrıca HSBC, parasal sıkılaştırmanın, GSYH'nin 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde ardışık olarak daralmasına yol açacağını vurguladı.
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