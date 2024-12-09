Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüyor: Son iki yılın en düşük değerinde!

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi aralık ayında sert düşüş yaşadı.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüyor: Son iki yılın en düşük değerinde!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:25

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, aralık ayına ilişkin Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda eksi 12,8 puan olan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi aralıkta eksi 17,5'e geriledi. Böylece, endeks geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasalar aralıkta güven endeksinin eksi 12,4 civarında olmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması dikkati çekti.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 21,5’ten eksi 28,5 puana gerileyerek, 2022 Kasım ayından bu yana en düşük değere indi.

Euro Bölgesi’nin ekonomik durumu, en büyük iki üye ülkeden Almanya’daki ekonomik zafiyetler ve Fransa’daki siyasi çalkantılardan olumsuz etkilendi.


Etiketler: #Euro Bölgesi #euro #yatırımcı

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 döviz fiyatları
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Kasım 2024 döviz fiyatları
Euro Bölgesi'nde daralma! Son 10 ayın en düşüğü...

Euro Bölgesi'nde daralma! Son 10 ayın en düşüğü...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler