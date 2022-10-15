Çin'de elektrik tüketimi arttı

Çin'de elektrik tüketimi, yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

AA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00
Çin'de elektrik tüketimi arttı
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Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, ocak-eylül döneminde elektrik tüketimi 6.49 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 4 artarken tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,4, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 1.6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4.9 artış kaydedildi.

Aynı dönemde hanelerin elektrik tüketimi de yıllık yüzde 13.5 yükseldi.

Ekonomik etkinliğin göstergelerinden sayılan elektrik tüketimindeki artışın imalat sanayisinde yavaş olması, ekonomisi sanayi üretimine dayalı Çin'in Covid-19 salgınının ardından ekonomik toparlanma ivmesini güçlü şekilde sürdüremediğinin işareti değerlendiriliyor.

 


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