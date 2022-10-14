Şişli Etfal'de bıçaklanan güvenlik görevlileri için basın açıklaması

14 Ekim 2022 Cuma, 15:20

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde toplanan Öz Sağlık İş sendikası üyesi sağlık çalışanları, son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Rapor almaya gelen Semih K. tarafından bıçaklanan 5 güvenlik görevlisi için hastane önünde basın açıklaması yapıldı. 'Sağlıkta şiddete hayır' pankartı açan sağlık çalışanları adına, açıklamayı Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı okudu.

"ARTIK YETER!"

Okunan basın açıklamasının ardından, uzun süre alkışlı protesto yapıldı.

Yazıcı, "Henüz daha üzerinden bir ay dahi geçmeyen bizi derinden üzen güvenlik görevlisi üyemiz çok değerli Tuğrul Okudan kardeşimizin yasını tutarken sağlıkta şiddet olayına bir yenisi daha eklendi. Kendini bilmez bir hasta, 5 güvenlik görevlisi arkadaşımızı dün akşam bıçak ile saldırmış ve yaralamıştır. Tek tesellimiz arkadaşlarımızın durumunun iyi olmasıdır. Yakın zamanda sağlıkta şiddete cezayı artıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme getirilmişti. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Can güvenliğinden yoksun şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülemeyeceği açıktır. İş yerlerimiz güvenli olmamasına rağmen özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ancak hastaları hayata tutunmaya çalışırken, kendi hayatını kaybetme endişesi yaşayan sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Sağlık ortamının geldiği bu nokta bizleri üzmektedir. Sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında çalışıyor. Özel hastanelerin kârını değil sağlık çalışanları ve hastaların sağlığını mutluluğunu ve güvenliğini önceleyen sağlık politikaları istiyoruz. Şiddet uygulamayı hak arama zanneden hasta ve hasta yakınlarının şiddetini kabul etmiyoruz! Artık yeter! şiddete maruz kalmak ve ölmek istemiyoruz. Bu vahşet son bulmak zorunda! Tüm sağlık çalışanları olarak kendimizin ve hastalarımızın sorunlarının çözümü için bir araya gelmeli ve birlikte çaba harcayarak ter akıtmalıyız" dedi.

