Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomi azalıyor

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:28

Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin, mart ve nisan aylarının ardından mayısta da daralma eğilimini sürdürdüğü bildirildi.

Endeks, geçen aya göre artış kaydetse de mart ve nisandaki daralma eğilimi mayısta da sürdü.

Sabit ortalamanın 50 puan olduğu endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Endeks, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Covid-19 salgınlarının başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, ülke genelinde ekonomik faaliyetleri sekteye uğratması nedeniyle son 3 aydır daralma eğilimi gösteriyor.

ŞUBATTAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Şubatta 50,2 puanda olan endeks, martta 42, nisanda 36,2 puana gerileyerek Covid-19'un ilk dalgasının etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi görmüştü.

Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülüyor.

Bu arada, Caixin'in geçen hafta açıkladığı, imalat sektöründeki ekonomik etkinliği ölçen Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi de, mayısta 2,1 puan artarak 48,1'e çıkmıştı.

İmalat sektöründeki etkinlik de 3 aydır daralma eğilimi gösteriyor. Şubatta 50,4 puanda olan endeks, martta 48,1'e, nisanda 46'ya kadar gerilemişti.