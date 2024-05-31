Çin'de imalat sektörü daralma seyrine girdi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:21

Güncelleme: 31.05.2024 - 12:21

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta geçen aya göre 0,9 puan azalarak 49,5 seviyesine indi.

Endeks son 3 aydaki en düşük seviyesine gerilerken 2 ay sonra yeniden 50 puanın altına düşerek daralma seyrine girdi.

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, endeksin son 2 aydaki büyümenin yarattığı yüksek baz etkisi ve iç talepteki durgunluk nedeniyle daralma seyrine girdiği değerlendirmesinde bulundu.

Aktivitedeki azalma, toparlanmanın hala kırılgan olduğuna işaret ediyor. İç talebin yanı sıra dış talepte de azalma gözleniyor.

İmalat PMI içindeki yeni siparişler alt endeksi nisanda 51,1 iken mayısta 49,6'ya, yeni ihracat siparişleri alt endeksi de 50,6'dan 47,2'ye geriledi.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk 3 ayındaki yükselişin ardından büyüme eşiğinin üzerine çıkmıştı. Nisan 2023'ten itibaren yeniden daralmaya başlayan endeks, Eylül 2023'te ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmış ancak yılın son çeyreğinde tekrar daralma seyrine girmişti.

Endeks, 2024'ün ilk 2 ayında da daralma seyrini sürdürmüş, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı.

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise mayısta nisana göre kısmi olarak azalsa da büyüme seyrini sürdürdü.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 50,3'ten 47,4'e, inşaat sektörü alt endeksi ise 56,3'ten 54,4'e geriledi.

Bu arada, inşaat sektöründe yeni siparişler alt endeksinin 45,3'ten 44,1'e gerilemesi emlak sektöründeki sıkıntıların devam ettiğini gösterdi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.