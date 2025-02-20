Çin’de kredi faiz oranları sabit tutuldu: Ekonomik büyüme için yeni adımlar!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:45

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:45

Çin'de kredi faiz oranları değişmeden bırakıldı. 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık faiz oranı ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine dayalı olarak belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevi görmekte. 1 yıllık kredi faizi, kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans alınıyor.

FAİZ ORANLARI ÜÇ KEZ İNDİRİLMİŞTİ

Çin Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla aldığı politika önlemleri çerçevesinde, 2024 yılında kredi faiz oranlarında üç kez indirim yapılmıştı.

Krizdeki gayrimenkul sektörünü canlandırmak için Şubat 2024'te 5 yıl vadeli emlak kredileri için referans faiz oranı 25 baz puan düşürülerek 4,20'den 3,95'e çekilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te bırakılmıştı.

Temmuz 2024'te her iki kredi faiz oranında da 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli faiz oranı ise 3,95'ten 3,85'e indirilmişti.

Ekim 2024'te yapılan 25'er baz puanlık indirimle, 1 yıllık faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık faiz oranı ise 3,85'ten 3,6'ya düşürülmüştü.