İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum: İşte 125 bin TL'nin geri ödeme planı!
BDDK'nin ihtiyaç kredisi düzenlemesiyle birlikte 36 ay vadeli 125 bin TL kredi kullanımına imkan tanındı. Yeni faiz oranları ve ödeme koşullarıyla, yurttaşlar için farklı bankalarda avantajlı seçenekler sunuluyor. İşte en uygun geri ödeme planlarıyla kredi fırsatları...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte ihtiyaç kredisi limitlerinde önemli artışlar sağlandı.
36 ay vadeli 125 bin TL'lik kredi kullanımına olanak tanıyan yeni düzenleme ile faiz oranları bankalar arasında farklılık gösteriyor.
İşte 36 ay vadeli kredilerde banka banka geri ödeme detayları:
Kredi Limitleri ve Düzenlemeler:
36 Ay Vadeli Krediler: 125 bin TL’ye kadar kredi kullanımına olanak tanındı.
24 Ay Vadeli Krediler: 100 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen limitler belirlendi.
12 Ay Vadeli Krediler: Bu kredilerdeki üst limit 250 bin TL’ye çıkarıldı.
En Güncel Kredi Faiz Oranları ve Ödeme Koşulları:
36 Ay Vadeli, 125 Bin TL Kredi: Faiz oranları yüzde 3 civarında.
24 Ay Vadeli, 250 Bin TL Kredi: Faiz oranları yüzde 3,50 civarında.
12 Ay Vadeli, 250 Bin TL Kredi: Faiz oranları yüzde 3,79 ile yüzde 3,99 arasında değişiyor.
36 Ay Vadeli, 125 Bin TL İhtiyaç Kredisi İçin Banka Ödeme Koşulları:
AKBANK
Aylık Taksit: 6 bin 27 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,83
Toplam Ödeme: 217 bin 553 TL
TEB
Aylık Taksit: 5 bin 847 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Toplam Ödeme: 211 bin 62 TL
ENPARA
Aylık Taksit: 5 bin 837 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Toplam Ödeme: 210 bin 129 TL
QNB
Aylık Taksit: 5 bin 787 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Toplam Ödeme: 208 bin 917 TL
GETİRFİNANS
Aylık Taksit: 5 bin 748 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Toplam Ödeme: 206 bin 917 TL
ING BANK
Aylık Taksit: 5 bin 542 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,34
Toplam Ödeme: 200 bin 81 TL
GARANTİ BBVA
Aylık Taksit: 5 bin 397 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Toplam Ödeme: 194 bin 861 TL
Yeni düzenleme ile daha yüksek kredi limitleri ve farklı ödeme seçenekleri sunulmuş durumda.
Faiz oranlarının bankalar arasında değişiklik gösterdiği göz önünde bulundurularak, kredi kullanmadan önce tüm bankaların tekliflerini incelemek büyük önem taşıyor.
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