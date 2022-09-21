Çin'de Rus kömürü ithalatı zirvede

21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Dünyanın en büyük ömür tüketicisi olan Çin’de elektrik şirketlerinin aşırı sıcak havalarda hızla artan talebi karşılamak için denizaşırı bölgelerden tedarik arayışına çıkmasıyla ülkenin Rusya’dan kömür ithalatı ağustos ayında geçtiğimiz yıla oranla artarak beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümrük Genel İdaresi tarafından salı günü yayımlanana verilere göre, ağustos ayı Rus kömürü ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 yükselerek 8,54 milyon tona ulaştı ve Temmuz ayında görülen 7,42 milyon tonluk bir önceki zirveyi geçti.

Ulaşılan aylık seviye karşılaştırılabilir istatistiklerin 2017’de başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Rusya’nın Ukrayna işgali ardından Avrupa’nın alımları askıya alması Rus kömürünün ciddi bir indirimle satın alınmasına neden olarak Çin’in ülkeden yaptığı ithalatın son aylarda hızla yükselmesine neden olmuştu.

RUS KÖMÜRÜNÜN FİYATI YÜKSELMESİNE RAĞMEN HALA DAHA UCUZ

Traderlar, hem Çin hem de Hindistan’ın alımlarını artırmasıyla Rus kömürünün fiyatlarının yükseldiğini ancak hala aynı kalitedeki yerli kömürden daha ucuz olduklarına dikkat çekiyorlar.

Rusya’dan ithal edilen 5 bin 500 kaloriye sahip termal kömürün fiyatı bir ay önce 150 dolarken Ağustos ayında yaklaşık 155 dolara yükseldi.

Temmuz ayı sonundan itibaren yaşanan şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgası Çin'in batısını ve güneyini vurduğunda, kömürle çalışan elektrik santralleri, artan klima talebini ve hidroelektrik santrallerinden gelen arz açığını karşılamak için üretimi hızlandırmıştı.

Öte yandan, elektrik üretim verimliliğini artırmak için Rus kömürü gibi daha kaliteli termal kömür alımlarını da artırdılar.