Çin'de sanayi şirketlerinin karları iki ay sonra ilk kez arttı
Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının, Ağustos 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 arttığı bildirildi.
Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, ocak-ağustos döneminde 4,66 trilyon yuan (640 milyar dolar) oldu.
Sanayi şirketlerinin karları, haziranda yüzde 8,3, temmuzda yüzde 6,7 azalmasının ardından ağustosta yüzde 17,2 artış kaydetti.
Öte yandan karlılık, 8 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 11,7 azalarak yıl başından bu yana düşüş eğilimini sürdürdü.
UİB istatistikçisi Yu Weyning, büyümeyi destekleyen politikaların geçen aydan itibaren etkilerini göstermesiyle sanayi üretiminde istikrarlı toparlanma görüldüğü, bunun karlılığa yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.
Bu ay kaydedilen dramatik artışta, geçen yıl ağustosta kuraklık nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sanayi kuruluşlarında elektrik arzında yaşanan sıkıntıların yarattığı düşük bazın da etkisinin olduğu tahmin ediliyor.
Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmıştı.
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