Eylülde sanayi kapasite kullanımı arttı

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:23
Eylülde sanayi kapasite kullanımı arttı
Abone Ol google-news

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Eylül’e ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.

2023 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri ile yapılan İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarına göre, imalat sanayide kapasite kullanımı eylülde arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.



Player Alanı
sanayi Eylül imalat sanayi verileri İmalat sanayisi

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'TÜİK' protestosunda 5 sendikacının 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi: 'Bu dava açlığa mahkum edilenlerin davasıdır'

'TÜİK' protestosunda 5 sendikacının 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi: 'Bu dava açlığa mahkum edilenlerin davasıdır'
TÜİK, Türkiye'de beklenen yaşam süresini açıkladı: Kadınlar mı uzun yaşıyor erkekler mi?

TÜİK, Türkiye'de beklenen yaşam süresini açıkladı: Kadınlar mı uzun yaşıyor erkekler mi?

En Çok Okunan Haberler