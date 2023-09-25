Eylülde sanayi kapasite kullanımı arttı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:23

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:23

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Eylül’e ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.

2023 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri ile yapılan İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarına göre, imalat sanayide kapasite kullanımı eylülde arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.



