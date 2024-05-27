Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 4 ayda arttı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:43

Güncelleme: 27.05.2024 - 14:43

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Ocak-Nisan 2024 döneminde 2,09 trilyon yuana (yaklaşık 289 milyar dolar) ulaştı.

Toplam karlılık, nisan ayında yıllık bazda sabit kalırken ilk dört ayda ilk çeyrekteki yüzde 4,3'lük artış oranını korudu.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalırken 2024'ün ilk iki ayında yüzde 10,2 artış kaydetmiş, mart ayında ise yüzde 3,5 azalmıştı.