ABD’den Çin çip sektörüne darbe: 140 şirkete ihracat yasağı!

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:12

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:12

ABD, Çin'in yarı iletken endüstrisine yönelik baskısını artırarak, aralarında Naura Technology Group'un da bulunduğu 140 şirketin ihracatını kısıtlayan yeni düzenlemeleri devreye aldı. Bu adım, Çin'in yapay zeka ve çip üretim hedeflerini sınırlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni kısıtlamalar, çip üretim araçları üreten Piotech ve SiCarrier Technology gibi şirketleri de kapsarken, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin ve ileri düzey çip üretim ekipmanlarının Çin'e sevkiyatını engellemeyi hedefliyor. Biden yönetimi, bu hamleyle Çin'in askeri ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerini durdurmayı amaçlıyor.

HOLLANDA VE JAPONYA MUAF TUTULDU

ABD, Japonya ve Hollanda ile yaptığı uzun görüşmeler sonucunda, bu ülkelerin belirli çip ekipmanlarını Çin'e ihraç etmesine izin verdi. Ancak Malezya, Singapur, İsrail, Tayvan ve Güney Kore'de üretilen ekipmanlar sıkı denetime tabi tutulacak.

YENİ KURALLARIN KAPSAMI

- Çinli şirketler listesine 16 yeni isim eklendi.

- ABD içeriği bulunan ürünlerin ihracatında sıkı denetimler getirildi.

- Yüksek performanslı bellek çiplerine yönelik sınırlamalar genişletildi.

Bu düzenlemelerin, Çin'in en büyük fason çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International ve diğer yerel üreticilere ciddi darbe vurması bekleniyor. ABD'nin bu kısıtlamalarla, Çin'in küresel çip üretimindeki rolünü sınırlamayı hedeflediği belirtiliyor.