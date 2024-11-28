Çin'den ABD'ye çip kısıtlamaları uyarısı: "Gerekli adımları atacağız"

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:08

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:08

Çin, ABD'nin çip ihracat kısıtlamalarını artırması halinde karşılık vereceğini açıkladı. Biden yönetiminin bu hafta içinde yeni ticaret kısıtlamaları getirebileceğine dair haberlerin ardından, Çin hükümeti, ABD'nin uyguladığı çip kontrol önlemlerini sert şekilde eleştirerek, Çinli firmaları korumak amacıyla “gerekli adımları atacağını” duyurdu.

ABD'NİN TİCARET KARA LİSTESİ PLANI

Geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Odası, Biden yönetiminin yaklaşık 200 Çinli çip şirketini kara listeye almayı planladığını bildirdi. Bu durum, çoğu ABD'li tedarikçinin bu şirketlere sevkiyat yapmasını engelleyecek. Çin hükümetinin bu adım karşısında nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yadong, yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketlere yönelik kontrolleri artırmasına ve “kötüye kullanıma” şiddetle karşı çıktığını belirtti. He Yadong, ABD'nin bu eylemlerinin uluslararası ekonomik düzeni bozduğunu, küresel güvenliği tehdit ettiğini ve Çin ile ABD arasındaki işbirliğine zarar verdiğini vurguladı.

ÇİN MEŞRU HAKLARINI KORUMA SÖZÜ VERDİ

He, “ABD kontrol önlemlerini artırmakta ısrar ederse, Çin Çinli işletmelerin meşru haklarını kararlılıkla korumak için gerekli adımları atacaktır” diyerek, Çin'in karşı hamle yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE

Bloomberg'in haberine göre, Biden yönetimi, Çin'e yönelik yarı iletken ekipman ve yapay zeka bellek çipi satışlarına ek kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor. Ancak, yeni teklifin, başlangıçta planlanandan daha az Huawei tedarikçisini hedef alacağı ve özellikle ChangXin Memory Technologies'in dışında bırakılacağı bildirildi.

TİCARET SAVAŞININ YÜKSELEN TEHDİTİ

Biden'ın Ocak ayında görevden ayrılacak olması, Çin'e karşı alınacak yeni ekonomik tedbirlerin seçim öncesi Trump tarafından da desteklenebileceğine dair endişeleri artırdı. Trump, Çin'den yapılan tüm ithalatlara yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu. Çin, ABD'nin iç meselelerini çözmek için uyguladığı gümrük vergilerinin etkili olmayacağını savundu.