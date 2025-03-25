ABD'li politikacılardan İmamoğlu tepkisi: 'En önemli siyasi rakibini hapse attı'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:06

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, son olarak ABD'li politikacılar da çeşitli açıklamalarda bulundular.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, "Erdoğan'ın, Türkiye'nin demokrasisinden geriye kalanları yok ettiğini" savundu.

Pallone, "Erdoğan, en büyük siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarak, muhalefeti susturarak ve hukukun üstünlüğüne saldırarak Türkiye'nin demokrasisinden geriye kalanları yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Pallone ayrıca, "Rubio ve ABD, bu bariz otoriter güç gaspını kınamalı, derhal serbest bırakılması için baskı yapmalı ve cumhurbaşkanlığına özgürce aday olabilmesini sağlamalıdır" diye ekledi.

"EN ÖNEMLİ SİYASİ RAKİBİNİ HAPSE ATTI"

Öte yandan, ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise Erdoğan'ın "en önemli siyasi rakibini hapse attığını" yazdı.

Chris Van Hollen, "Trump'ın 'müthiş bir lider' olarak nitelendirdiği Erdoğan, Türkiye'yi tam anlamıyla otokrasiye doğru itmeye devam ederken en önemli siyasi rakibini hapse attı. Diktatör yöneticilerin dünyanın dört bir yanında demokrasiyi yıkmasına göz yumamayız" diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri açısından değerli bir müttefik ve ortaktır. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye’nin temel özgürlükleri ve insan haklarını, bunun yanı sıra çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde ve ortak demokratik değerlerimiz doğrultusunda şeffaflığı ve hukuk kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Bruce, "Bu süreçteki her gelişme hakkında yorum yapmayacağız; ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Türkiye’nin, tam bir şeffaflık içinde, adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dâhil olmak üzere temel özgürlükleri ve insan haklarını koruması önemlidir" ifadelerini kullandı.