Çin'den ABD'ye 'tarife baskısı ve şantaj' suçlaması!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:54

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:54

Çin, Başkan Donald Trump'ın ülkeye uyuşturucu madde akışının devam ettiğini gerekçe göstererek, Çin'den yapılan ithalata ek vergi koyma tehdidinin ardından ABD'yi "tarife baskısı ve şantaj" yapmakla suçladı. Pekin, 4 Şubat'ta uygulamaya koyduğu yüzde 10'luk gümrük vergisi ve yeni vergilerle ilgili olarak Çin'in yıllık parlamento toplantısının başladığı gün ABD'nin bu eylemlerini eleştirdi.

ÇİN ABD'NİN SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği günlük brifingde, Washington'un uyuşturucu madde meselesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak gümrük vergisi baskısı uyguladığını söyledi. Lin, bu tür baskıların iki ülke arasındaki uyuşturucu kontrolü işbirliğini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Pekin, ABD'nin suçlamalarını reddederek, Çin'in uyuşturucu madde benzeri maddeleri kontrol eden ilk ülke olduğunu vurguladı.

TRUMP YÖNETİMİ ÇİN'E EK VERGİ KARARINI AÇIKLADI

Trump yönetimi, Meksika ve Kanada için yüzde 25’lik gümrük vergisini duyurduktan sonra, Çin'den ithal edilen mallara da yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin’i uyuşturucu madde üzerinden tersine bir 'Afyon Savaşı' yürütmekle suçladı. Trump, Çin'e karşı sert tutumunu sürdürürken, Pekin’e yeni ekonomik önlemler alma hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

ÇİN ABD'NİN KÜRESEL TEDARİĞE ZARAR VERECEĞİNİ SAVUNUYOR

Çin, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin küresel tedarik zincirlerine zarar vereceğini ve sorumluluktan kaçmak için uygulandığını savundu. Pekin, Trump yönetimiyle bir anlaşma yapmayı umduğunu belirtse de, ticaret görüşmelerinin yapılmadığı ve Çin ile daha büyük bir ekonomik ayrışma sinyalleri veren Beyaz Saray’ın bu süreçteki rolü belirsizliğini koruyor.

ÇİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE YENİ ÖNLEMLER ALIYOR

Çin, ABD ile müzakerelere dönmeyi umduğunu ve aksi takdirde misillemelere gitmenin olası sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıkladı. Çin ayrıca, yeni önlemlerle uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasallara yönelik kontrolünü artırdığını duyurdu. Bu süreç, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği sinyalleri veriyor.