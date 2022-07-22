Çin’den araç çağırma uygulamasına 1.2 milyar dolarlık ceza
Çin, araç paylaşım uygulaması Didi’ye 1,2 milyar dolarlık ceza kesti. Cezanın kesilmesi şirket için en kötüsünün geride kaldığına işaret etti.
Çin Siber Alem İdaresi (CAC) bir yıldan daha uzun süren soruşturmanın ardından veri güvenliği yasalarını ihlal ettiğini belirlediği mobil taksi, sürüş paylaşım şirketi Didi Global'e 8,02 milyar yuan (1.2 milyar dolar) ceza kesti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, soruşturma sonunda yayınlanan rapora göre, Didi Global'in veri güvenliği yasalarını ihlali 2015 yılında başladı ve 7 yıldan uzun sürdü. Şirket, kullanıcı bilgilerini yasa dışı olarak topladı ve veri işleme faaliyetleri ile ulusal güvenliği ciddi şekilde etkiledi.
Didi Global Başbakanı'na ve Yönetim Kurulu Başkanı'na 1'er milyon yuan ceza verildi.
CAC, Didi Global'in veri güvenliği yasalarını ihlal ettiğine dair soruşturmayı Şirket'in NYSE'de halka açıldığı 30 Haziran 2021'den kısa süre sonra başlatmıştı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Çin’de yaygın olarak kullanılan ulaşım uygulaması Didi, ABD’de 4,4 milyar dolar değerindeki halka arzından günler sonra Çin’in veri güvenliği itirazları nedeniyle uygulama mağazalarından kaldırılmış, bu karar Didi'ye milyarlarca dolara mâl olmuştu.
Çin basınına göre Didi ülkedeki en detaylı seyahat bilgilerine sahip olan kurum. Ayrıca şirket kullanıcıların davranışlarıyla ilgili büyük veri analizi yapabilecek kapasitede.
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