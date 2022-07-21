Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump için cenaze töreni düzenlendi.

Trump, 73 yaşında vefat eden ilk eşi için, "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer vermişti.