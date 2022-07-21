Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump için cenaze töreni düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:18
<p>Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump için cenaze töreni düzenlendi.</p>

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump için cenaze töreni düzenlendi.

<p>Ivana Trump için New York'taki St. Vincent Ferrer Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine Donald Trump, eşi Melania ve oğlu Barron ile katıldı.</p>

Ivana Trump için New York'taki St. Vincent Ferrer Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine Donald Trump, eşi Melania ve oğlu Barron ile katıldı.

<p>Ivana Trump'ın geçen hafta Manhattan'daki dairesinin merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.</p>

Ivana Trump'ın geçen hafta Manhattan'daki dairesinin merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

<p>Kilisede yapılan törene medya mensupları alınmadı.</p>

Kilisede yapılan törene medya mensupları alınmadı.

<p>Törende, Ivana'nın çocukları Ivanka, Donald Jr. ve Eric Trump ile eşleri ve çocukları da yer aldı.</p>

Törende, Ivana'nın çocukları Ivanka, Donald Jr. ve Eric Trump ile eşleri ve çocukları da yer aldı.

<p>Trump ve ailesi merasim sonunda kilise merdivenlerinde basına poz verdi.</p>

Trump ve ailesi merasim sonunda kilise merdivenlerinde basına poz verdi.

<p>Ivana Trump'ın cenaze törenine katılanlar arasında, damadı Jared Kushner ve babası Charles Kushner, TV sunucusu Jeanine Pirro, ünlülerle röportajlarıyla tanınan George Wayne gibi isimler de yer aldı.</p>

Ivana Trump'ın cenaze törenine katılanlar arasında, damadı Jared Kushner ve babası Charles Kushner, TV sunucusu Jeanine Pirro, ünlülerle röportajlarıyla tanınan George Wayne gibi isimler de yer aldı.

<p>Çekoslovakya asıllı Ivana, Donald Trump'la 1977 ile 1992 yılları arasında evli kalmış, ayrıldıktan sonra ise mücevher, kıyafet ve güzellik ürünleri alanında iş kadını olarak ismini duyurmuştu.</p>

Çekoslovakya asıllı Ivana, Donald Trump'la 1977 ile 1992 yılları arasında evli kalmış, ayrıldıktan sonra ise mücevher, kıyafet ve güzellik ürünleri alanında iş kadını olarak ismini duyurmuştu.

<p>Trump, 73 yaşında vefat eden ilk eşi için, <em><strong>"İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!"</strong></em> ifadelerine yer vermişti.</p>

Trump, 73 yaşında vefat eden ilk eşi için, "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer vermişti.

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