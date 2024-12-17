Çin'in 2025 hedefleri: Büyüme hedefleniyor, bütçe açığı yükseltiliyor
Çin Halk Cumhuriyeti, 2025 için yüzde 5 büyüme hedefi koydu ve bütçe açığını yüzde 4'e çıkarma planı yapıyor. Yeni ekonomik stratejilerle iç talep ve yatırımlar artırılacak.
Çin liderleri, 2025 yılı için yaklaşık yüzde 5 büyüme hedefi koymayı ve bütçe açığını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 4'üne çıkarmayı planlıyor. Bu plan Çin'in ekonomi politikalarındaki dönüşüm ve teşviklerle şekilleniyor.
ÇİN HÜKÜMETİ EKONOMİK OLARAK TUTARLI GÖRÜNÜYOR
Reuters’ın konuyla ilgili verdiği bilgilere göre, Çin hükümeti, 2025 için büyüme hedefi ve bütçe açığı hedefini mart ayında yapılacak toplantıda duyurmayı planlıyor. Bu hedefler eylül ayında başlatılan faiz indirimleri ve bankalara sağlanan nakit gibi teşviklerle tutarlı görünüyor.
Çin hükümeti, son ekonomik çalışma konferansında iç tüketim ve yatırımı artırmaya öncelik verileceğini vurguladı. Ayrıca, 24 kişilik Politbüro, ilk kez 14 yıl aradan sonra para politikalarında değişiklik yaparak "ılımlı gevşek" bir yaklaşım benimsedi.
ABD-ÇİN EKONOMİK GERİLİMİ SÜRÜYOR
ABD'nin Çin mallarına uyguladığı yüksek tarifeler, ihracatın büyümeyi desteklemesini zorlaştıracak. Bununla birlikte, yüzde 4’lük bütçe açığı hedefi, daha önce yüzde 3’te tutulan bütçe açığına yönelik geleneksel politikaların dışına çıkılacağını gösteriyor. Bu artış, iç talepteki açığı kapatmaya yönelik sınırlı bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Bunun yanı sıra, Çin yönetimi daha fazla özel hazine bonosu ve yerel yönetim bonosu ihraç etmeyi planlıyor, bu senetler altyapı yatırımları ve tüketim sübvansiyonları gibi alanlarda kullanılacak.
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