Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:45

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:45

Kudüs merkezli Jerusalem Post'ta yer alan analize göre ABD, Orta Doğu'daki nüfuzunu Çin'e kaptırıyor.

Analize göre Pekin, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasında süregelen soğuk savaş benzeri ilişkiyi lehine kullanıyor.

Bu ilişkiden yararlanan Pekin, bir zamanlar ABD'nin münhasır alanı olan Orta Doğu'daki oyun kurucu rolünü devralmak için kolları sıvadı.

Jerusalem Post'a konuşan Ohio Eyalet Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı ve ''Keys to Understanding the Middle East'' kitabının ortak yazarı Dr. Melinda McClimans, ''ABD bölgede etkisini kaybetti'' dedi.

McClimans ayrıca şu ifadeleri kullandı:

''Suudi Arabistan ile durum "özellikle bin Selman iktidara geldiğinden beri çok değişti. Eskiden her şey yolunda giderdi; her şeyden emin bir müttefiktiler ama artık durum öyle değil. Öngörülemez bir durum söz konusu.''

Konu ile alakalı The Media Line'a konuşan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Dr. Rich McCormick ise, ''Çin'in bölgedeki yükselişi kısmen Başkan Biden'ın dış politikasının bir sonucu. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi de buna bir örnek. Joe Biden'ın Afganistan'dan kaotik çekilişi bir güvenlik boşluğu yarattı ve bazı Orta Doğu ülkelerinin Çin'i ekonomik ve güvenlik gelişimi için bir ortak olarak görmesine neden oldu. Bu bizi çok endişelendirmeli" açıklamasında bulundu.