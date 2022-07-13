Çin'in otomobil ihracatı Haziran'da rekor kırdı
Çin'de Pazartesi günü açıklanan sektör verilerine göre, ülkenin otomobil ihracatı geçen ay büyüme ivmesini koruyarak yıllık yüzde 57,4'lük artışla rekor seviyeye yükseldi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Haziran'da otomobil şirketleri bir önceki aya göre yüzde 1.8'lik artışla toplamda 249.000 araç ihraç etti.
Birlikten yapılan açıklamaya göre geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65.6'lık artışla yaklaşık 198.000 binek otomobil ihraç edilirken, ticari araç ihracatı yüzde 32.4'lük artışla 51.000 adede ulaştı.
Yılın ilk yarısında Çin'in otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47.1 artarak yaklaşık 1.22 milyon adet oldu.
Birlik, bazı Çinli markaların Avrupa'daki birçok ülke dahil gelişmiş ülkelerin pazarlarına girmesi ve küresel tanınırlık ve rekabet gücünün artmasıyla yeni enerjili araçların, Çin otomobil ihracatının parlayan yıldızı olduğunu kaydetti.
İlk altı ayda yeni enerjili araç ihracatı, yüzde 130'luk büyük bir artış kaydederek 202.000 adede ulaştı.
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