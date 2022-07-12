Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı için buluşuldu

12 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Hizmet İhracatçıları Birliği, bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla sektöre yönelik bir bilgilendirme toplantısı ve strateji çalıştayı düzenledi.

TİM Binasında gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar ve Genel Müdürlük yetkilileri ile HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer’ın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan HİB Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, bacasız sanayi olan hizmet sektörlerinin hem istihdam hem de ihracata büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, “Bugüne kadar ihracat denildiğinde hep mal ihracatı akla gelir, destek ve teşvikler de buna göre verilirdi. Ancak, son dönemde sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok teşvik ve destek yürürlüğe girdi. HİB olarak bu destekleri sektör geneline duyurarak, daha fazla sağlık kuruluşunu dış pazarlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik alt yapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle liderlik potansiyeline sahibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımızın ve Genel Müdürlüğümüzün destekleri ve harcadıkları yoğun mesai ile açıklanan teşviklerle sektörümüzün kısa sürede 110 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağından şüphemiz yok” diye konuştu.

"SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı’nın hizmet sektörlerine yönelik verdiği destek ve teşvikleri kapsayan bir sunum yapan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bakanlık olarak hizmet sektörlerine özel önem verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde büyük bir potansiyeli olduğunu yineleyen Kaçar, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız, sağlık hizmeti ihracatına özel önem atfediyor. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinde çok önemli destekleri uygulamaya koyduk. Firmalarımızın geniş kapsamlı teşviklerden yararlanıp, döviz kazandırma çabası içine girmesi ile sağlık hizmeti ihracatının hak ettiği konuma gelmesini hep birlikte sağlayacağız. Sağlık kuruluşlarına ve aracı kurumlara, reklam tanıtım ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım, ürün yerleştirme ve acente komisyonu gibi konularda yüzde 60 oranında devlet desteği bulunuyor. Tescil ve korunma, istihdam, pazara giriş belgeleri, yabancı dil eğitimi, hasta yol giderleri, yurt içi tanıtım ve eğitim, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası gibi konularda yüzde 60-70 oranında destek veriyoruz” diye konuştu.

ÜRÜN YERLEŞTİRMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin yürüttüğü Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) kapsamında da önemli destek sunulduğunu belirten Kaçar, firmaların bu projeye katılmasının kendileri açısından çok olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Türk dizilerinin dünyanın biri çok ülkesinde 800 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştığına dikkat çeken Kaçar, ürün yerleştirme desteği sayesinde sağlık kuruluşlarının birçok ülkeye ulaşabileceğini belirtti. Alperen Kaçar, sağlık hizmeti ihracatının tek elden tanıtımını sağlamak amacıyla, sağlık hizmeti ihracat portalı Heal in Türkiye’nin de oluşturulduğunu belirterek, bu portalın Türk sağlık hizmetleri sektörünün dünyaya tanıtımında büyük rol oynayacağını bildirdi. HİB’in yurt dışından gelecek hastalara sağlık vizesi vermesi konusunda yetkilendirildiğini hatırlatan Kaçar, daha çok sağlık kuruluşunun Turquality kapsamında yer almasını da arzu ettiklerini söyledi.

İhracatçılara tanınan Yeşil Pasaport uygulamasına da değinen Alperen Kaçar, 2017 yılından bu yana 68 adet hususi pasaport tanımlandığını belirterek, 1812 sağlık kuruluşunun, 412 aracı kuruluşun bulunduğu sektörün, ihracatçılar için büyük kolaylık getiren bu uygulamadan daha fazla faydalanması gerektiğini bildirdi.

HİB’E KATILIM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer ise birliğin kendi genel sekreterliğine kavuşması ve uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından üye sayısının hızla arttığına dikkat çekerek, “Çok kısa sürede 2 bin 800’ün üzerinde üyeye ulaştık. Sadece sağlık hizmetleri sektöründeki üye sayımız 667 oldu. Verilen destek ve teşvikler sayesinde bu sayının giderek artacağına inanıyoruz” dedi.