Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı için buluşuldu
Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan ve son dönemlerdeki performansı ile Türkiye’nin ihracat rakamlarına pozitif katkı sağlayan Sağlık Hizmetleri Sektöründe hedef dünya liderliği. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2021 yılında 1.5 milyon uluslararası hastanın tedavi için Türkiye’ye geldiği belirtilirken, ülke potansiyelinin bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.
Hizmet
İhracatçıları Birliği, bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla sektöre yönelik
bir bilgilendirme toplantısı ve strateji çalıştayı düzenledi.
TİM
Binasında gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet
Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar ve Genel Müdürlük yetkilileri ile
HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr.
Orhan Gazi Yiğitbaşı, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer’ın yanı sıra çok sayıda
sektör temsilcisi katıldı.
Toplantının
açılışında konuşan HİB Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı,
bacasız sanayi olan hizmet sektörlerinin hem istihdam hem de ihracata büyük
katkı sağladığına dikkat çekerek, “Bugüne
kadar ihracat denildiğinde hep mal ihracatı akla gelir, destek ve teşvikler de
buna göre verilirdi. Ancak, son dönemde sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine
yönelik birçok teşvik ve destek yürürlüğe girdi. HİB olarak bu destekleri
sektör geneline duyurarak, daha fazla sağlık kuruluşunu dış pazarlara
yönlendirmeyi hedefliyoruz. Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine
kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik alt
yapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle
liderlik potansiyeline sahibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere
Bakanlıklarımızın ve Genel Müdürlüğümüzün destekleri ve harcadıkları yoğun
mesai ile açıklanan teşviklerle sektörümüzün kısa sürede 110 milyar dolar
ihracat hedefine ulaşacağından şüphemiz yok” diye konuştu.
"SAĞLIK
HİZMETLERİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"
Ticaret
Bakanlığı’nın hizmet sektörlerine yönelik verdiği destek ve teşvikleri kapsayan
bir sunum yapan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen
Kaçar, Bakanlık olarak hizmet sektörlerine özel önem verdiklerini söyledi.
Türkiye’nin
sağlık hizmetlerinde büyük bir potansiyeli olduğunu yineleyen Kaçar, “Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız, sağlık hizmeti ihracatına özel önem
atfediyor. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinde çok önemli destekleri uygulamaya
koyduk. Firmalarımızın geniş kapsamlı teşviklerden yararlanıp, döviz kazandırma
çabası içine girmesi ile sağlık hizmeti ihracatının hak ettiği konuma gelmesini
hep birlikte sağlayacağız. Sağlık kuruluşlarına ve aracı kurumlara, reklam
tanıtım ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım, ürün
yerleştirme ve acente komisyonu gibi konularda yüzde 60 oranında
devlet desteği bulunuyor. Tescil ve korunma, istihdam, pazara giriş belgeleri,
yabancı dil eğitimi, hasta yol giderleri, yurt içi tanıtım ve eğitim,
komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası gibi konularda yüzde 60-70 oranında
destek veriyoruz” diye konuştu.
ÜRÜN
YERLEŞTİRMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin yürüttüğü Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) kapsamında da önemli destek sunulduğunu belirten Kaçar, firmaların bu projeye katılmasının kendileri açısından çok olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.
Türk dizilerinin dünyanın biri çok ülkesinde 800
milyonun üzerinde izleyiciye ulaştığına dikkat çeken Kaçar, ürün yerleştirme
desteği sayesinde sağlık kuruluşlarının birçok ülkeye ulaşabileceğini belirtti.
Alperen Kaçar, sağlık hizmeti ihracatının tek elden tanıtımını sağlamak
amacıyla, sağlık hizmeti ihracat portalı Heal in Türkiye’nin de oluşturulduğunu
belirterek, bu portalın Türk sağlık hizmetleri sektörünün dünyaya tanıtımında
büyük rol oynayacağını bildirdi. HİB’in yurt dışından gelecek hastalara sağlık
vizesi vermesi konusunda yetkilendirildiğini hatırlatan Kaçar, daha çok sağlık
kuruluşunun Turquality kapsamında yer almasını da arzu ettiklerini söyledi.
İhracatçılara
tanınan Yeşil Pasaport uygulamasına da değinen Alperen Kaçar, 2017 yılından bu
yana 68 adet hususi pasaport tanımlandığını belirterek, 1812 sağlık
kuruluşunun, 412 aracı kuruluşun bulunduğu sektörün, ihracatçılar için büyük
kolaylık getiren bu uygulamadan daha fazla faydalanması gerektiğini bildirdi.
HİB’E
KATILIM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
HİB
Genel Sekreteri Fatih Özer ise birliğin kendi genel sekreterliğine kavuşması ve
uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından üye
sayısının hızla arttığına dikkat çekerek, “Çok kısa sürede 2 bin 800’ün
üzerinde üyeye ulaştık. Sadece sağlık hizmetleri sektöründeki üye sayımız 667
oldu. Verilen destek ve teşvikler sayesinde bu sayının giderek artacağına
inanıyoruz” dedi.
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