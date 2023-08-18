Çin'in yurt dışı yatırımları 71,93 milyar dolara ulaştı
Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımlarının ilk 7 ayda yıllık bazda yüzde 10,6 arttığı bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına doğrudan yatırımlar, ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artarak 71,93 milyar dolara ulaştı.
İlk 7 ayda yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 6,3, yeni yatırım projelerin sözleşme değeri ise yüzde 0,6 artış kaydetti.
Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yüzde 15,3 artarak 13,69 milyar dolara ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 19'unu oluşturdu.
Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantılılık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.
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