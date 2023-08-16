Çin'den yeni elektrikli araçlar geliyor

Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:37

Güncelleme: 16.08.2023 - 16:37

Çinli teknoloji şirketi Baidu, yeni Ji Yue markası altında otomobil üreticisi Geely ile birlikte yıl sonunda ilk elektrikli modelini piyasaya sürecek.

Jidu Auto şimdiye kadar Baidu ve Geely arasındaki elektrikli otomobil ortak girişiminin adıydı.

Ji Yue 01 ise Jidu Auto'nun daha önce Robo-01 olarak bilinen elektrikli SUV'uydu.

Resmi açıklamaya göre Geely ve Baidu, 2023'ün dördüncü çeyreğinde ilk modelinin üretimine ve teslimatına başlayacak olan yeni Ji Yue markasını kurdu.

Ji Yue 01, Geely tarafından üretilecek ve Geely SEA platformunu kullanacak.

KATALOĞA EKLENDİ

Ji Yue ayrıca Çin'de kendi şarj ağını da kurmayı planlıyor.

Ji Yue 01 Çin'de tescil için kataloğa çoktan eklendi ve fotoğraflar Jidu Auto'nun daha önce Robo-01 olarak bilinen elektrikli SUV'u olduğunu gösterdi.

Geely ve Baidu'nun Jidu Auto adını neden bıraktığına dair resmi bir açıklama yok.

CN EV News'e göre, Jidu kurulduğunda yüzde 55'i Baidu'ya ve yüzde 45'i Geely'ye aitti.

Ancak, yeni Ji Yue markasının çoğunluk hissesinin Geely'ye ait olduğu söyleniyor.