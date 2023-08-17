Çin yapay zeka destekli dil modelinin yeni sürümünü tanıttı

Çin'in önde gelen yapay zeka ve akıllı konuşma şirketi iFLYTEK, yapay zeka destekli büyük dil modelinin yeni sürümü Spark Desk 2.0'ı piyasaya sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:15
Çin yapay zeka destekli dil modelinin yeni sürümünü tanıttı
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Çin'in doğusunda düzenlenen lansman töreninde konuşan iFLYTEK Yönetim Kurulu Başkanı Liu Qingfeng, yeni modelde hem kodlama hem de çok modlu yeteneklerin önemli ölçüde geliştirildiğini söyledi.

Liu, modelin kodlama yeteneklerinin kod oluşturma, tamamlama, hata düzeltme, açıklama ve birim testi oluşturma açılarından geliştirildiğini belirtti.

Çok modlu bir model olan Spark Desk 2.0, resimleri okuyup analiz edebiliyor, fotoğraf üretebiliyor ve tarihi şiirlere dayalı resimler ve kısa videolar oluşturabiliyor.

iFLYTEK Mayıs ayında, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler, birden fazla dilde anlama, mantıksal akıl yürütme, matematik ve kodlama gibi temel yeteneklere sahip Spark Desk'i piyasaya sürmüştü. Model; eğitim, ofis işleri, otomobil, finans ve sağlık sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.


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