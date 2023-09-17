Erdoğan ve Şimşek, ABD'de! Yatırımcılar ile görüşülecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan'a ABD ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti. Şimşek'in Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek.

DHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:48
Erdoğan ve Şimşek, ABD'de! Yatırımcılar ile görüşülecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrine ulaştı.

Erdoğan'a ABD ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.

Şimşek'in Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşmesi bekleniyor.

ULUSLARARASI İLK YATIRIMCI TOPLANTISI

Reuters'ın geçtiğimiz günlerde aktardığı bilgiye göre, yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Mehmet Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirecek. 

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.


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Erdoğan Mehmet Şimşek ekonomi

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