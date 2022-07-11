Çinli düzenleyici kurumlardan teknoloji devlerine ceza

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Çinli düzenleyici kurumlar, aralarında Alibaba ve Tencent’in de bulunduğu bazı teknoloji şirketlerini geçmiş dönemdeki işlemlerini uygun biçimde bildirmeyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.



Bloomberg HT'nin haberine göre, SAMR kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 28 şirkete ceza verdi.

Tencent’in toplam 6 milyon yuan (896,245 dolar), Alibaba’nın bağlı ortaklıklarının 2,5 milyon yuan para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Çin’in teknoloji sektörü 2020’den bu yana devletin yakın gözetiminde.