Bayram için gelmişti, evde ölü bulundu
İstanbul’dan bayram tatili için Sivas’a gelen 57 yaşındaki şahıs, ikamet ettiği arkadaşının evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, olay Kepenek Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı.
Geçtiğimiz gün bayram tatili için İstanbul’dan Sivas’a gelen 57 yaşındaki Rıfat Baykal geceyi yakın bir arkadaşına ait evde geçirdi.
Bugün Baykal'a telefonla ulaşamayınca ikamet ettiği eve giden arkadaşları, zile bastıklarında kapı açılmayınca polisten yardım istedi.
Eve giren polis Baykal'ı hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık personeli, Baykal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Baykal’ın cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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