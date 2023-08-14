Çinli emlak devi Country Garden borsada da çakıldı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:57

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:57

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden’ın borç problemleri, yurt içi tahvillerinin işlemlerinin durdurulmasıyla derinleşirken, şirketin hisseleri yüzde 16 düşüşle tarihi dip seviyeye düştü.

Çin’in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketinin borç sorunlarının ev satın alanlar ve finansal kurumlar üzerinde baskı yaratabileceği endişeleriyle piyasalarda tedirginlik oluşurken, sektörde ve ekonomide yakın zamanda toparlanma olacağına ilişkin tahminler epey zayıfladı.

Çin ekonomisinin temellerinden birini oluşturan gayrimenkul sektörü satışlardaki düşüşler, likidite darlığı ve 2021’den beri bir dizi gayrimenkul geliştirme şirketinin temerrüde düşmesi nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyordu.

İFLASIN EŞİĞİNE GELEBİLECEĞİNE DAİR ENDİŞELER ARTTI

Mali destek sağlanmadığı takdirde daha fazla gayrimenkul şirketinin iflasın eşiğine gelebileceğine dair endişeler nedeniyle, yetkililerin ekonomiye olan güveni yeniden oluşturmaları konusunda baskı artıyor.

Şirketin hisseleri yüzde 16.3 düşerek 0.82 Hong Kong dolarına gerilerken, Hang Seng Gayrimenkul Endeksi’ndeki yüzde 3.9’luk düşüşe de öncülük etti.

Çinli haber kuruluşu Yicai’de yer alan habere göre bir finans kaynağı, 2022 sonunda toplam yaklaşık 194 milyar dolar yükümlülüğü olan ülkenin en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden’ın yakında yeniden yapılandırma sürecini başlatmasının beklendiğini belirtmişti.