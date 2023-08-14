Ünlü oyuncu Nejat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:21

Ünlü oyuncu Nejat İşler, dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçını izlemek için sıradışı bir yöntem tercih etti.

İşler, otostop çekerek maçın oynandığı stadyuma gitmeye karar verdi. İşler'in o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.