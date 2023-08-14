Ünlü oyuncu Nejat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına gidebilmek için Kalamış'tan otostop çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:20
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Ünlü oyuncu Nejat İşler, dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçını izlemek için sıradışı bir yöntem tercih etti.

İşler, otostop çekerek maçın oynandığı stadyuma gitmeye karar verdi. İşler'in o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Nejat İşler kadıköy fenerbahçe Maç

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