Ünlü oyuncu Nejat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti
Ünlü oyuncu Nejat İşler'in dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına gidebilmek için Kalamış'tan otostop çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçını izlemek için sıradışı bir yöntem tercih etti.
İşler, otostop çekerek maçın oynandığı stadyuma gitmeye karar verdi. İşler'in o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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