Çinli emlak şirketinden karpuz karşılığı ev satışı

05 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Çin'de emlak şirketleri durgun piyasa satışlarını canlandırmak için ilginç pazarlama stratejilerine başvuruyor.

Çin'in Nanjing kentindeki bir emlak şirketi de ev satın almak isteyen çiftçiler için 250 bin lira yerine geçen karpuz ve diğer tarımsal ürünlerini peşinat olarak kabul edeceklerini açıkladı.

Şirket, çiftçilerin ellerindeki fazla ürünleri alarak, inşa edilmiş yeni evlerin satılması için başlatılan kampanyanın amacının yerel karpuz çiftçilerini desteklemek olduğunu belirtti.

