İnternetteki emlak fiyatlarına düzenleme
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile suni fiyat artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile internette emlak ilanlarında yeni dönem başladı. Vergi usul kanunun ile sosyal medya başta olmak üzere web portalları üzerinden yapılacak taşınır, taşınmaz ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması ve kiralanması işlemleri artık GİB'e aylık olarak bildirilecek.
Düzenlemeyle emlak piyasasında manipülasyon yoluyla konut fiyatlarını yükselten kişilerin engellenmesi hedefleniyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre düzenleme şöyle işliyor; örneğin fiyatı 5 milyon liraya internet üzerinden satışa sunulan bir konut vergi ve harçların çok çıkması sebebiyle 2 milyon lira olarak gösterildi. Söz konusu konutun satışının 5 milyon liradan olduğunu, satışın yapıldığı iste GİB'e bildirecek. Tapuda bu satışın 2 milyon lira olarak tescil edecek.
Gelir İdaresi aradaki fark kadar alıcı ve satıcıya harç matrah farkı çıkaracak ve Vergi Ziyaı Cezası ile tahsilini yapacak. Satıcı açısından ise 5 yıllık süreyi doldurup doldurmadığına bakıp ona da ayrıyeten matrah farkı ve vergi kaybı cezası kesilecek. Aynı şekilde bu satışa aracılık eden emlakçı varsa ve faturasını da kesmediyse ona da para ceza uygulanacak.
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