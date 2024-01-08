Çinli Evergrande'nin hisselerinde keskin düşüş

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:13

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:13

Ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande'ye ait elektrikli araç biriminin üst düzey yöneticisi Liu Yongzhuo gözaltına alınırken şirketin hisseleri yüzde 23 düştü.

Evergrande New Energy Vehicle Group yönetim kurulu başkan yardımcısı Liu'nun tutuklanması dünyanın en borçlu inşaat şirketi olan Evergrande'nin de zarar görmesine yol açabilir.

Yaklaşık 300 milyar doların üzerinde maddi yükümlülüğü bulunan Evergrande, 23 milyar dolar büyüklüğünde yurt dışı borcunu yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürütüyordu.

Müzakere edilen seçeneklerden biri de alacaklıların borçlarından vazgeçmesi karşılığında Evergrande elektrikli araç iştirakinden hisse sahibi olmalarıydı.

Evergrande New Energy Vehicle Group, Liu'nun "yasa dışı suç" şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı ancak detay vermedi.

Şirketin sabah seansında yeniden işlem görmeye başlayan hisseleri yüzde 23 kayıpla 0.32 Hong Kong dolarına geriledi ve sonradan toparlansa da son olarak yüzde 7 eksideydi.

Evergrande Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'a da varlıkları ülke dışına aktardığı şüphesiyle soruşturma açılmıştı.