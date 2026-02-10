Çinli otomotiv devi BYD'den Trump'a dava: Milyarlarca doların iadesi isteniyor!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çin merkezli BYD, ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe konulan ithalat tarifelerine karşı hukuki süreç başlattı. Şirketin ABD’deki birimleri, söz konusu gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı.

TARİFELERİN DAYANAĞI MAHKEMEYE TAŞINDI

BYD’nin Amerikan iştirakleri tarafından 26 Ocak’ta mahkemeye sunulan dilekçede, gümrük vergilerine dayanak oluşturan başkanlık kararnamelerinin geçersiz olduğu savunuldu. Şirket, bu kapsamda bugüne kadar tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti. Dava dilekçesinde, yargı kararı olmaksızın geri ödeme yapılacağından emin olunamadığı için hukuki yola başvurulduğu vurgulandı.

YÜKSEK MAHKEME’DEN ÇIKACAK KARAR BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD’de halen Yüksek Mahkeme’nin, Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin imzasının yasallığı konusunda vereceği karar bekleniyor. Söz konusu kararın, açılmış ve açılacak davaların seyrini doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

BİNDEN FAZLA ŞİRKET GERİ ÖDEME İSTİYOR

Aralarında Costco Wholesale ve Goodyear’ın da bulunduğu binden fazla büyük şirket, ABD’nin bugüne kadar tahsil ettiği milyarlarca dolarlık gümrük vergilerinden paylarına düşen tutarların iadesi için dava açmış durumda. Trump ise kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme yapılmasının “ulusal güvenlik felaketi” olacağını savunmuştu.

BYD’NİN ABD’DEKİ FAALİYETLERİ

BYD, ABD’de elektrikli otobüs ve kamyon tasarımı ile üretimi yapıyor. Şirket, dava dilekçesinde Amerikan operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla ithal ettiği malzemeler nedeniyle ciddi tutarda gümrük vergisi ödediğini ve bu ödemelerin halen devam ettiğini kaydetti. Küresel ölçekte elektrikli araç pazarında lider konumda bulunan BYD, yüksek gümrük vergileri ve karmaşık düzenleyici yapı nedeniyle ABD’de binek otomobil satışı yapmıyor.