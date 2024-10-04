Çinli otomotiv devi Manisa’da altyapı çalışmalarına başladı: Üretim için tarih verildi...

Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için altyapı çalışmalarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ''Manisa OSB’de yer tahsis süreci tamamlandı'' diyerek tesisin üretime başlayacağı tarihi paylaştı.

Çinli otomotiv devi Manisa’da altyapı çalışmalarına başladı: Üretim için tarih verildi...
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:51

Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çinli otomotiv devi BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarına başladı. Manisa’ya kurulacak üretim tesisi ve ar-ge merkezinin doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken üretime ise 2026 yılında başlayacağı açıklandı.

Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçen temmuz ayında sözleşme imzalamıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı.

SÜREÇ TAMAMLANDI

Tesislerin kurulacağı alanda altyapının yanı sıra iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken bir yandan da bölgeye ulaşım için yeni yol güzergâhları oluşturuluyor. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik ar-ge merkezinin 2026 yılında üretime başlaması öngörülüyor.

Yatırımla ilgili bir televizyon programında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tesisler 2026’da üretime başlayacak. Manisa OSB’de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi” dedi.


Etiketler: #BYD #Manisa #Ar-ge

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