Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

DÜŞÜK ÖTV'YE UYGUN ARAÇ GELECEK Mİ?

Son yapılan düzenlemenin ardından şu anda 20'den fazla model üreten BYD'nin Türkiye pazarında yüzde 30'luk ÖTV dilimine girebilecek pek çok modeli bulunuyor.

Kısa süre içinde bu modellerden en az birinin daha Türkiye'de satışa sunulması beklenirken, düzenleme kapsamına girmesi mümkün olan BYD modelleri Çin'de uygun fiyatları ile de dikkat çekiyor.

Bu hibrit modellerin bazıları BYD'nin şu anda Türkiye'de satışa sunduğu Seal U DM-i'den de çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Tüm BYD modellerinin Çin'de satışa sunulduğu fiyatlar ve teknik özellikleri için aşağıda bulunan bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

TÜM BYD MODELLERİ