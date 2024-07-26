Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesinin ardından Türkiye'de satışa sunulan hibrit modeller içinde fiyatı en çok düşecek modeller araştırılmaya başlandı. İşte düzenlemeden sonra fiyatı en çok düşecek modeller...

Savaşkan İskefli
26 Temmuz 2024 Cuma, 13:15
Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

Hibrit otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yürürlüğe göre karbondioksit emisyonu ve menzili gerekli kriterleri (en az 70 km menzil, en fazla 25 gr CO2 emisyonu) karşılayan fişli hibritlerde (plug-in hibrit) sırasıyla: 

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

ÖTV DÜZENLEMESİ

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçen ancak 1,800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayan araçlardan ise yüzde 70 ÖTV alınacak.

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

FİYATI DÜŞECEK MODELLER BELLİ OLDU

Bir süredir döviz kurlarının etkisi ve güncellenmeyen matrah tutarları ile Türkiye'de satılan hibrit otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alınırken artık yeni düzenleme ile bazı araçlarda bu oran düşecek. İşte fiyatları düşecek o araçlar...

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

ÖTV oranı yüzde 80'den yeni düzenleme ile yüzde 70'e düşecek bir araç şu an için bulunmuyor.

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

ŞİMDİLİK 4 MODELİN FİYATI DÜŞECEK

ÖTV oranı yüzde 80'den yeni düzenleme ile yüzde 60'a düşecek araçlar ise şöyle:

BMW X1 xDrive30e

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

DS Automobiles DS-9 E-Tense

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

FİYATI EN ÇOK DÜŞECEK MODEL

ÖTV oranı yüzde 80'den yeni düzenleme ile yüzde 30'a düşecek sadece 1 araç bulunuyor. O da Türkiye'de fabrika kuracağını açıklayan ve bu nedenle Çin'den ithal edeceği araçlardan Gümrük Vergisi alınmayacak olan BYD'ye ait Seal U DM-i modeli.

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

BYD SEAL U DM-I FİYATI NE KADAR DÜŞECEK?

BYD Seal U DM-i fiyatı sitesinde güncelleniyor olarak gözüküyor. Son düzenlemede ise fiyatı 2 milyon 160 bin TL olarak belinlenmişti. Yeni düzenleme ile ÖTV oranı yüzde 80'de yüzde 30'a düşen BYD Seal U DM-i'nin bu sayede fiyatı 1 milyon 559 bin 995 TL'ye kadar düşebilecek. Fakat markanın talebe yetişebilmek için 1 milyon 700 bin TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında bir fiyat etiketi belirlemesi bekleniyor.

Hangi araçlar yeni ÖTV düzenlemesine giriyor? Fiyatları düşecek modeller neler? BYD fiyatı ne kadar düşecek?

DÜŞÜK ÖTV'YE UYGUN ARAÇ GELECEK Mİ?

Son yapılan düzenlemenin ardından şu anda 20'den fazla model üreten BYD'nin Türkiye pazarında yüzde 30'luk ÖTV dilimine girebilecek pek çok modeli bulunuyor.

Kısa süre içinde bu modellerden en az birinin daha Türkiye'de satışa sunulması beklenirken, düzenleme kapsamına girmesi mümkün olan BYD modelleri Çin'de uygun fiyatları ile de dikkat çekiyor.

Bu hibrit modellerin bazıları BYD'nin şu anda Türkiye'de satışa sunduğu Seal U DM-i'den de çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Tüm BYD modellerinin Çin'de satışa sunulduğu fiyatlar ve teknik özellikleri için aşağıda bulunan bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

TÜM BYD MODELLERİ

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