Çinli otomotiv devi Türkiye'ye yeşil ışık yaktı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:03

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:03

Geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracağını açıklayan BYD'nin ardından Chery de yatırım için yeşil ışık yaktı.

"TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK BİR ÜLKE OLARAK DEĞERLENDİRDİK"

Konuya dair CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Chery olarak en başından beri Türkiye’yi stratejik bir ülke olarak değerlendirdik" diye konuştu.

Şirketin uzun vadeli projeksiyonlarına dikkat çeken Turan şunları kaydetti:

"Beş yıl sonraya yönelik projeksiyonlarımız mevcut ve bugün ajandamızda Türkiye pazarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her şirket gibi bizim de uzun vadeli planlarımız var ve Chery olarak en başından beri Türkiye’yi stratejik bir ülke olarak değerlendirdik."

"TÜRKİYE OLDUKÇA DOĞRU BİR LOKASYON"

Türkiye'nin büyük potansiyeline vurgu yapan Turan, "Türkiye, sahip olduğu büyük potansiyel ile dikkat çekiyor. Diğer markaların tercih sebebi olması, Türkiye’nin Avrupa’ya önemli bir geçiş noktası ve birçok fırsatı barındırması, bu pazarı bizim için cazip kılıyor. Dolayısıyla, Chery için Türkiye oldukça doğru bir lokasyon. Bu bağlamda burada kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.