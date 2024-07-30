İktidar ülkeye doğrudan yatırımı çekme gerekçesiyle yeni strateji açıkladı: Fırsatlar yabancılara!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayımlandı. Bu kapsamda eylem planlarına da yer verildi.

Strateji kapsamındaki dikkat çeken bazı düzenlemeler şöyle:

Yatırımcıların faydalanması için uygun yatırım yerlerini içeren yatırım yeri envanteri oluşturulacak. Belirlenecek pilot illerde nitelikli yatırımlara uygun araziler tespit edilecek.

Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlaştırılmasına yönelik yasal değişiklik ihtiyacı (Madde 6: Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ve Madde 9: Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması) TBMM’ye sunulacak.

Doğu Akdeniz bölgesinde Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak, transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak bir ana liman inşa edilecek. Ana liman inşası için yer tespiti ve fizibilite çalışmaları tamamlanacak.

Nitelikli yabancı uyruklu doktoralı araştırmacı ve akademisyenlerin istihdamını özendirici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülecek. İhtiyaç duyulan alanlarda yabancı uyruklu doktoralı uluslararası bilim insanlarının istihdamı desteklenecek.

Uluslararası yatırımcılara yönelik yatırım yapılmaya hazır projelerin yer alacağı bir portföy (KÖİ, sanayi işbirliği projeleri) oluşturulacak.

Uluslararası firmaların Ortak Hizmet Merkezlerini (OHM) Türkiye’ye kazandırmak üzere kolaylaştırıcı ve teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. Çok uluslu şirketlerin OHM yatırımlarının Türkiye’ye çekilmesi konusunda mevcut teşvik mekanizmaları haricinde uygulamalar geliştirilecek.

ERDOĞAN’DAN GENELGE

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesinin önemine işaret edildi.