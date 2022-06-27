Çip krizi bitmiyor!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Otomobil üretimi, pandeminin ilk aylarında üretimi durdurmak ya da yavaşlatmak zorunda kalınmasıyla azalmışken sonrasında çip ya da yarıiletken adı verilen parçanın üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Daha önce yapılan açıklamalarda bu yılın üçüncü çeyreğinde çip üretimi sorununun ortadan kalkacağı ve otomobil üretiminin normale döneceği öngörülse de evdeki hesap çarşıya uymadı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş otomobil üretiminde kullanılan bazı hammadde ve parçaların (kablo demetleri gibi) tedarikinde aksamalar yaşanmasına sebep olurken çip üretiminde önemli rol oynayan neon gazının üretimini de aksattı. Neon gazı üretiminde yaklaşık yüzde 90 ile Ukrayna dünya çapında en büyük üretici konumunda. Çip sıkıntısının derinleşmeye başlaması Avrupa’daki bazı fabrikaların üretimi durdurma haberleriyle de iyice su yüzüne çıkıyor. Stellantis grubunda Citroen ve Peugeot için üretim yapan Rennes ve Sochaux fabrikalarında üretim temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Benzer şekilde aynı grubun İtalya’da Fiat 500X, Jeep Renegade ve Compass modellerini üreten Melfi Fabrikası’nda da üretim 2 Temmuz’da başlayacak. Bu da Melfi’nin Haziran ayında sadece yedi gün çalışmış olduğu anlamına geliyor.

Bir diğer açıklama da Toyota’dan geldi. Temmuz ayında global üretim adedini 50 bin adet azaltmak zorunda kalacağını açıklayan Toyota, bu durumu çip ve Covid-19’la ilgili sorunlar olarak açıkladı. Hatta şirket sözcüsü, üretim adedinin gelişmelere göre aşağı doğru revize edilebileceğini de belirtti.

Çip krizinin Türkiye’deki üreticileri de etkilediğini biliyoruz. Son bir yılda birkaç kez fabrikalar üretimi durdurmak zorunda kaldı. Anlaşılan çip krizi ve bağlı olarak otomobil arzı krizi bu yıl da devam edecek. Yapılan bazı açıklamalar ve sektör yetkilileriyle yaptığım görüşmeler sorunun 2023 yılına sarkacağı yönünde. 0 km otomobil bulma çabası en az 1 yıl daha devam edecek anlaşılan.