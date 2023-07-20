Çip üretimine teşvikine Japonya da katılıyor

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

Japonya Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Direktörü Hisashi Kanazashi, çip üretim devi TSMC’nin ülkede ikinci bir son teknoloji çip üretim fabrikası açma kararı vermesi durumunda Japon hükümetinin bu yatırıma mali yardım sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

Kanazashi, Tokyo’nun TSMC’nin güney Japonya’da kurmayı değerlendirdiği bir tesisin finansmanına yardımcı olmak için gerekli fonları sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Her iki taraf da, iş ortağı olarak belirlenen Sony Group’un Kumamoto’da sahip olduğu kompleksin yakınlarında halihazırda inşa edilen TSMC fabrikasının bitişiğinde yapılması öngörülen ikinci tesise sağlanacak sübvansiyonları belirlemek için aylar harcadı.

Yetkili, ülkenin çip üretim konusunda küresel bir güç olma statüsünü yeniden kazanma arzusunu yerine getirmenin anahtarı olan yatırım için Tokyo yönetiminin çip üreticisine ne kadar tahsis edebileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

"SUNULAN TEŞVİKLERDE BÜTÇE DENGESİNİ GÖZETECEĞİZ"

Kumamoto’da gerçekleştirilen bir endüstri konferansında konuşan Kanazashi, “Mevcut küresel jeopolitik durumu yerel çip endüstrisini canlandırmak için bir şans olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra TSMC ile görüşmelerde bütçe dengesini de korumaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

TSMC, ABD ve Çin’in yaşadığı gerilimler nedeniyle yaşanabilecek tedarik zinciri şoklarına karşı savunmasız bir jeopolitik sıcak nokta olan Tayvan’da birincil çip üretim tesislerinin yoğunlaştırılmasıyla ilgili ulusal güvenlik endişelerini gidermek için Japonya ve ABD’de tesisler inşa ediyor.

Tayvanlı çip üretim devi daha önce Tokyo yönetiminin Kumamoto fabrikasının maliyetinin yarısını karşılamasını beklediğini açıklamıştı. İlk tesisin önümüzdeki yıl devreye girmesi bekleniyor.

TSMC yöneticileri Haziran ayında yalnız ikinci bir projeye dair sübvansiyonlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu. Çip üretim devinin tepe yönetimi Mayıs ayında Hiroşima’da düzenlenen G-7 zirvesi öncesinde Japonya Başkanı Fumio Kishida ile bir araya gelmişti.

ALMANYA VE AB BİRÇOK TEŞVİK AÇIKLAMIŞTI

Son dönemde birçok ülke büyük teşvikler açıklayarak çip üretim devlerini kendi topraklarına yatırım yapmaları ikna etmeye çalışıyor.

Almanya daha önce Intel ile görüşmelere başlamış ve ilk etapta 17 milyar Euro'ya mal olacağı hesaplanan yatırım için 6,8 milyar euro destek vereceğini açıklamıştı.