Citi'den dikkat çeken analiz: Altın ne kadar olacak?

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:35

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:50

Ortadoğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. ABD'li bankacılık devi Citi, altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Citi altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara yükselebileceğini söyledi.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını belirtiyor.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara, yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltti. Spot altın yüzde 0,2 artışla 2.387,92 dolardan işlem görüyor.