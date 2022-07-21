Citigroup'a göre resesyon riski yüzde 50

21 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Küresel enflasyonun zirve seviyelerde olması nedeniyle merkez bankaları para politikalarında sıkılaşmaya gidiyor. Piyasalar ise merkez bankalarının bu önlemleri karşısında küresel ekonomide bir resesyon ihtimalini fiyatlıyor.

Foreks'in aktardığına göre, ekonomist Nathan Sheets liderliğindeki Citigroup ekibi, küresel ekonomi için 2022 yılı GSYH büyüme oranını yüzde 2,9 olarak tahmin ederken, 2023 için büyüme beklentisini yüzde 2,6 olarak ortaya koydular.

Ekonomistlerin bu tahminleri, ABD ve Euro Bölgesi'nin gelecek 12-18 ayda ılımlı bir resesyona gireceği ve küresel büyümenin trendin altında kalacağını öngördükleri anlamına geliyor.

Citigroup yaptığı değerlendirmede, "Bizim tahminlerimiz için riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü görünüyor ve aynı zamanda yüzde 50 resesyon olasılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerini kullandılar